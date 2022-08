Dramma in Corea, uomo ucciso da un malore sulle scale di casa

(Redazione) Livorno, 21 agosto 2022 – Dramma nel rione di Corea. Un uomo di 46 anni è stato visto accasciarsi sulle scale del condominio dove abitava, i coinquilini hanno dato l’allarme, ma i soccorsi, giunti con immediatezza, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il fatto è accaduto questa mattina, domenica 21 agosto, in un palazzo in Corea. Alcuni residenti hanno visto l’uomo accasciarsi e hanno chiamato i soccorsi sanitari. Sul posto è giunta un’ambulanza con personale medico a bordo, ma i sanitari, tentate le pratiche di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare che l’uomo aveva perso la vita.

Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Stato.