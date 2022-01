Epifania con rissa nei pressi del Gymnasium, in due finiscono all’Ospedale

(Redazione) Livorno, 6 gennaio 2022 – Una violenta rissa è scoppiata nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, sul viale Ippolito Nievo, nei pressi del campo sportivo Gymnasium.

Tre persone, per cause ancora da accertare, si sono affrontate utilizzando anche dei coltelli. Il tutto è accaduto intorno alle 15 davanti al murale “Livorno è la mia città”.

Due dei protagonisti della lite, rispettivamente di 46 e 50 anni, sono finiti al Pronto soccorso del vicino Ospedale, mentre un terzo, 59 anni, ha rifiutato il trasferimento al Pronto soccorso facendosi curare dai volontari delle ambulanze intervenute sul posto.

I soccorritori intervenuti sono quelli della Misericordia di via Verdi e dell’Svs di via San Giovanni, quest’ultimi arrivati con due mezzi di primo soccorso di cui uno fornito di personale medico del 118.

Sul luogo della rissa sono arrivate anche le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia. Toccherà adesso alle Forze dell’ordine ricostruire i fatti accaduti e le responsabilità.

