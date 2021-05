Esce con il coprifuoco per cancellare le falci e martello in via Ricasoli, fermato e multato

Livorno, 11 maggio 2021 – Un livornese di circa 50 anni è stato multato dai poliziotti della Digos dopo che era stato fermato, dopo le 22, con una bomboletta spray davanti alle fioriere di via Ricasoli ed identificato. Il fatto, avvenuto nei giorni scorsi, è stato reso noto oggi, martedì 11 maggio, dal quotidiano online Livorno Today.

Gli agenti avevano messo in atto alcuni appostamenti per capire chi fosse la persona che, in più di un’occasione, aveva cancellato i simboli della falce e del martello dipinti sulle fioriere di via Ricasoli. In tarda serata hanno visto arrivare un uomo che, una volta avvicinatosi alle fioriere, ha estratto una bomboletta spray. E’ stato quindi hanno fermato. Lui stesso ha ammesso che nei giorni precedenti aveva cancellato i simboli dalle fioriere.

Per l’uomo, dato che si trovava per strada oltre l’orario consentito dal Dpcm in vigore per il contrasto del covid-19, è scattata la multa contemplata per la violazione del coprifuoco.