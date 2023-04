Esciua rilancia e spiazza Toccafondi: “Seicentomila euro per acquisire il Livorno”

(Redazione) Livorno, 5 aprile 2023 – Il potenziale acquirente dell’Unione Sportiva Livorno, Joel Esciua, è tornato a parlare del suo interesse per la società amaranto e lo ha fatto ancora una volta ad Amaranta.it, cui già nelle scorse ore aveva anticipato di avere presentato un’offerta di 500 mila euro. Adesso il finanziere franco-brasiliano rilancia ed alza l’offerta: 600 mila euro per acquisire l’intera proprietà del nuovo Livorno.

“Oggi ho innalzato l’offerta a 600 mila euro. Ho deciso di fare questo passo perché, sinceramente, voglio bene al Livorno. Sono in attesa di una risposta da parte del presidente Toccafondi. Vi sono ancora diverse ore. Il limite di domani sera lo ha proposto l’attuale proprietario e io lo rispetto. Se vi è interesse a cedere, io ci sono, sono qua. Sarei felicissimo di legare il mio nome a questa società”, ha detto ieri pomeriggio il finanziere ad Amaranta.it dopo che l’altro ieri, attraverso una pec, aveva formalizzato l’offerta di 500 mila euro al proprietario Paolo Toccafondi per l’acquisizione dell’intero pacchetto di quote del club.

Secondo Esciua la cifra di 500 mila euro era “maggiormente congrua” perché “nessuno del mio entourage, nessuno dei professionisti cui mi sono affidato, mi ha dato una valutazione tale da giustificare la richiesta di 700 mila euro che leggo sui giornali e sui portali d’informazione” ma ieri, pur di arrivare all’accordo entro la serata di oggi, mercoledì 5 aprile, ha proposto la nuova cifra 600 mila euro.

“La nostra offerta nasceva dalla realtà dei fatti e riprendeva la valutazione effettuata dai miei commercialisti. Oggi però abbiamo voluto fare, ho fatto, un passo nella direzione di Toccafondi, che ha sempre detto di essere anche un tifoso del Livorno, oltre che il proprietario, perché credo che sia giunto il momento di garantire alla società una nuova opportunità di crescita”, ha detto Esciua. Che ha aggiunto: “Riteniamo corretto riconoscere il giusto valore al lavoro svolto da Toccafondi. Ben sappiamo, però, che se ci sarà concessa l’opportunità, dovremo fare degli investimenti importanti per far fare l’auspicato salto di qualità alla squadra e per attuare una programmazione seria per quanto riguarda la società, su base pluriennale, in modo da dare alla città di Livorno una squadra di calcio all’altezza del suo blasone sportivo. Se ciò accadrà, sarò felicissimo”.

Sempre ad Amaranta.it, infine, ha chiosato: “In alternativa mi sentirò a posto con il senso del dovere e continuerò a tifare la maglia amaranto del Livorno”.