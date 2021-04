Festeggia la laurea con una trentina di amici, i Carabinieri lo multano per l’anti-covid

Livorno, 1 aprile 2021 – Festeggia la laurea con una trentina di amici ma il rumore è troppo forte, intervengono i Carabinieri e il padrone di casa viene multato.

Il fatto è accaduto nella serata di ieri, martedì 30 marzo, ad Ardenza Mare, quando alla centrale operativa dell’Arma dei Carabinieri è giunta la telefonata di alcuni cittadini allarmati ed infastiditi dai rumori e dalle voci che provenivano da un appartamento. I militari sono di conseguenza andati ad effettuare un controllo e hanno scoperto che in tale abitazione era in corso una festa di laurea con una trentina di persone.

In ottemperanza alle disposizioni in vigore, i Carabinieri, oltre a porre fine al ritrovo, hanno multato il proprietario della casa e chi aveva organizzato la festa di laurea.

The following two tabs change content below.