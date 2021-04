Fugge dalla Polizia e cade nel fosso Reale, perde la vita un giovane tunisino

(Anna Viola) Livorno, 25 aprile 2021 – Tragedia nel centro di Livorno. Un ragazzo di circa 25 anni, nato in Tunisia ma in Italia da tempo, ha perso la vita annegando nella notte tra ieri, sabato 24, ed oggi, domenica 25 aprile, dopo essere caduto nelle acque del fosso Reale.

Il fatto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe accaduto poco dopo le una di notte. Il giovane non sapeva nuotare. In virtù di quanto si apprende, il ragazzo, il cui nome è Fares, era in sella a una bicicletta quando, vedendo una pattuglia della Polizia, si sarebbe dato alla fuga per motivi da chiarire. Il giovane, abbandonata la bicicletta, avrebbe dunque proseguito la corsa a piedi e nei pressi dei fossi di piazza della Repubblica, sarebbe caduto in acqua.

Sul posto sono arrivati in poco tempo i Vigili del fuoco con i sommozzatori che hanno recuperato il corpo affidandolo al personale medico del 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.