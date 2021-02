Furto alla farmacia di piazza dei Mille, spaccata la vetrata per pochi spiccioli

Livorno, 20 febbraio 2021 – Furto con scasso alla farmacia Centrale in piazza dei Mille, angolo via de’ Larderel, nel centro di Livorno. Il furto è avvenuto intorno alle 3,30 di questa mattina, sabato 20 febbraio, quando alcune persone hanno spaccato una vetrata dell’esercizio commerciale e sono entrati dentro la farmacia. I danni sono stati ingenti.

Nonostante sia scattato l’allarme, i ladri, agendo con rapidità, hanno svuotato il contenuto dei registratori di cassa, dove però hanno trovato solo il fondo cassa, non particolarmente elevato, dal momento che l’incasso della giornata era stato tolto.

Sul posto è intervenuta la Polizia. Si spera che dalle immagini delle telecamere della zona possano emergere indicazioni importanti per le indagini che sono già state avviate.

The following two tabs change content below.