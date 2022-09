Giustizia! Commozione e rabbia ai funerali del giovane Denny Magina

(Mirko Branca) Livorno, 2 settembre 2022 – Alla testa del corteo c’erano i familiari e gli amici con uno striscione dal contenuto eloquente: “Giustizia per Denny”.

I funerali di Denny Magina, il ragazzo che ha perso la vita a seguito di una caduta da un appartamento di via Giordano Bruno, nel rione di Fiorentina, si sono svolti oggi, venerdì 2 settembre, a partire dalla chiesa di via San Pio X delle Sorgenti e sono stati molto partecipati. Commozione e rabbia sono state espresse dalle centinaia di persone intervenute per portare l’ultimo saluto a un ragazzo la cui morte è avvolta nel mistero e ha il significato di una ferita aperta nel cuore della città di Livorno.

Gli inquirenti non hanno ancora chiarito alla pubblica opinione, al momento, se la morte del ragazzo è da ricondursi a un atto volontario od a un suicidio. Le indagini sono ancora in corso. Molti tuttavia sono coloro che credono che Denny sia stato buttato giù dal terzo piano e difatti gli inquirenti lavorano anche in direzione dell’ipotesi di omicidio.

Magina sarebbe entrato in contatto con ambienti pericolosi e nell’appartamento dove si è consumata la tragedia ci sarebbero state diverse persone. In tale contesto, decisamente difficile, sarebbe maturata la morte del giovane Denny, per il quale familiairi, amici e parenti, adesso, chiedono che sia fatta piena giustizia.