Grazie al Rotary la rinascita dei Quattro mori, Lenzi: “Nostro dovere è prendercene cura”

Sabato 19 dicembre 2020 – Taglio del nastro del restauro conservativo dei Quattro Mori questa mattina, sabato 19 dicembre, a Livorno. I lavori al gruppo scultoreo, immagine identitaria della città, si concluderanno nel mese di marzo.

A renderlo noto, attraverso un comunicato stampa, è il Comune di Livorno.

“Rinascita del monumento” è il titolo di un progetto dedicato a Ferdinando I e ai Quattro mori ma soprattutto alla città. Il Rotary Club Livorno e la Rotary Foundation lo hanno infatti scelto come “main progect” culturale dell’anno rotariano 2020-21 presieduto da Paola Spinelli, per restituire smalto al monumento simbolo di Livorno e reinserirlo con dignità nei percorsi storici, culturali e turistici della città.

L’intervento del Rotary Livorno si completerà con la sistemazione dell’area verde circostante, in sintonia con il lavoro di garden design già realizzato dal club nella grande aiuola della vicina rotatoria.

Per contribuire alla realizzazione del progetto di rinascita, altri sponsor si sono affiancati, come la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, da sempre sensibile e presente nella promozione di interventi a sostegno delle tematiche culturali cittadine, la Fondazione Livorno che sosterrà l’intervento di pulitura dell’iscrizione in marmo collocata sulla parte posteriore del monumento e completerà il progetto con una pubblicazione dedicata alla sua storia curata da Giorgio Mandalis.

Inoltre, in collaborazione con il Rotary Club Livorno Mascagni, la Fondazione Livorno Arte e Cultura provvederà alla segnaletica turistica interattiva, facendo istallare un cartello provvisto di informazioni in codice braille ma anche di un Qr-code per l’accesso ai contenuti della pubblicazione.

Un ringraziamento particolare da parte dei promotori dell’iniziativa è stato espresso a Valeria Pulvirenti che, con la sua professionalità nel campo della conservazione e del restauro, ha dato un valido contributo alla realizzazione dell’intervento, allo studio Eutropia architettura, referente l’architetta Valentina Pieri, che curerà la direzione ai lavori di restauro e alla Comet Marini Pandolfi che ha sostenuto le spese di realizzazione dell’illuminazione dedicata. Il nuovo impianto elettrico permetterà di focalizzare ed evidenziare l’espressione dei volti e di valorizzare la struttura marmorea con la quale è stato costruito il monumento.

A conclusione riportiamo la dichiarazione dell’assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Simone Lenzi: “Forse unico esempio al mondo, quello dei Quattro mori è un monumento che prende nome dalle figure di contorno invece che da colui per il quale è stato eretto”. E infine: “I livornesi sono dalla parte dei Quattro mori da sempre. Nostro dovere è prendercene cura in ogni modo. L’iniziativa del Rotary e di tutti i partner che hanno contribuito è preziosa e benemerita, a loro va il nostro grazie di cuore”.