Ha confessato l’uomo che ha ucciso la moglie, scattati gli arresti domiciliari

(Redazione) Livorno, 9 gennaio 2022 – L’uomo che nella serata di ieri ha ucciso la moglie a coltellate nella loro abitazione alla Scopaia è Enrico Chiellini, 83 anni, mentre la vittima è Franca Franchini, 76 anni. La redazione di Costa Ovest è venuta a conoscenza dei nomi nella tarda mattinata di oggi, domenica 9 gennaio.

Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’uomo avrebbe confessato di avere ucciso la moglie nel corso della notte. Pare che il movente sia da ricercarsi nelle precarie condizioni di salute della donna. Per l’uomo è stata adottata la misura degli arresti domiciliari.

