I barman elbani Stoppa e Mercaldo alla prestigiosa Tuscany Cocktail Week

(Stefano Bramanti) Portoferraio, 22 settembre 2020 – I barman Paolo Stoppa e Matteo Mercaldo di Villa Ottone a Portoferraio, albergo 5 stelle, hanno messo nel loro palmeres la loro seconda partecipazione all’importante evento chiamato Tuscany Cocktail Week. Ancora una volta tale bar è sugli scudi ed è inserito nel prestigioso albergo, tra i migliori d’Italia, che ha ospitato nel passato varie celebrità, tra cui Paul Klee e Renato Fucini, fino ad arrivare al 2013, quando nell’antica struttura ottocentesca sul mare elbano, fu girata la serie tv della Rai “L’isola”, con Simone Montedoro. I due artisti del cocktail sono stati quindi gli unici dell’isola ad essere selezionati nella recente manifestazione che ha lo scopo di promuovere il bere responsabile e di qualità, valorizzando il territorio.

“Siamo molto orgogliosi di aver rappresentato l’isola d’Elba in quest’importante appuntamento. – dice il bar manager Stoppa -. I drink richiesti e proposti dagli organizzatori sono stati: un mix Eco-Sostenibile, un Tuscany cocktail preparato al 100% con prodotti toscani allo scopo di valorizzare ciò che offre il territorio ed un Sognature drink. La creazione e l’elaborazione è di Matteo Mercaldo, primo barman dell’Hotel Villa Ottone. E sono stati 70 i bar selezionati, 6 della provincia labronica ed uno solo elbano, il nostro, che agisce nel prestigioso albergo. Abbiamo scelto tre cocktail per questa manifestazione e li abbiamo offerti ai nostri clienti”. Ecco i tre cocktail: “Signature cocktail inferum”, composto da 4,5 cl 4,5 cl Tanqueray London Dry Gin, 1,5 cl Du.It Distilleria Urbana Limonquelo, 1,5 cl succo di limone, 1 cl succo di lime, 2 cl sciroppo di olio Evo frantoio Pruneti. Quindi il “Tuscany cocktail Reverse”, creato con 3 cl Du.It Distilleria Urbana Gin, 3 cl Du.It Distilleria Urbana Amaro Ipa, 3 cl Du.It Distilleria Urbana Ratafia di Amarene e infine Il “Cocktail Estasi” realizzato con 6 cl Beefeater London Dry Gin e 3 cl Cordial Bellini.

The following two tabs change content below.