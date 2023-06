I ragazzi e le ragazze dell’Orlando in visita alla Solvay Solutions di Livorno

(Redazione) Livorno, 13 giugno 2023 – Nei giorni scorsi lo stabilimento Solvay Solutions, situato nell’area industriale di Livorno, ha ospitato due classi di studenti dell’Istituto Professionale Orlando, nell’ambito degli eventi organizzati per celebrare i 160 anni del Gruppo Solvay.

Sono passati ben 160 anni da quando Ernest Solvay mise a punto l’innovativo processo di produzione del carbonato di sodio.

In questa ricorrenza il Gruppo Solvay ha ideato eventi definiti “Citizen Days” in tutte le 100 sedi del mondo, con il titolo “For generations to come!”

Ospitare dei giovani studenti nello stabilimento di Livorno è stata dunque un’opportunità per creare un ponte tra passato, il presente e soprattutto il futuro.

Anche lo stabilimento Solvay Solutions di Livorno ha una storia importante: ha iniziato la prima attività con varie produzioni nel 1935, proprio nell’area industriale portuale della città e rappresenta una delle più antiche realtà produttive del territorio livornese. Il sito è entrato a far parte del Gruppo Solvay nel 2011.

Ai ragazzi, accompagnati dai loro professori, sono state presentate, oltre alla storia, le attuali attività dello stabilimento, con le varie fasi della produzione di silice che è fondamentale per il suo impiego negli pneumatici di nuova generazione, così come il silicato vetroso prodotto dal forno che può essere disciolto in acqua.

“Abbiamo incentrato la prima parte dell’incontro alle norme di sicurezza previste in stabilimento, impiegando il tempo necessario per informare gli studenti su quali sono le procedure da attuare e i dispositivi da utilizzare all’interno di uno impianto chimico dove è fondamentale il rispetto delle regole e una costante attenzione individuale – ha affermato Stefano Trusendi, direttore dello stabilimento di Solvay Solutions di Livorno -. Il superamento del test di verifica su questa parte ha dimostrato l’attenzione prestata dai ragazzi su questa materia che viene affrontata anche in ambiente scolastico. Altro tema importante è stata la visione alla sostenibilità, pienamente in linea con la strategia globale del nostro Gruppo”

E’ quindi seguito un tour in fabbrica, molto apprezzato, nel corso del quale si è potuto apprendere il funzionamento della sala controllo, dalla quale il personale Solvay gestisce gli impianti.

Successivamente c’è stata la visita all’officina dove gli studenti, che hanno un indirizzo di studi meccanico ed elettro-strumentale, hanno potuto assistere, attraverso dimostrazioni pratiche, al funzionamento di alcune apparecchiature e strumentazioni che contribuiscono al corretto esercizio dello stabilimento e che sono un argomento concreto del loro corso di studi.

Il Citizen Day 2023 è stato un evento particolarmente importante per lo stabilimento Solvay di Livorno perché attraverso il contatto con l’ambiente scolastico ha dato la possibilità di far conoscere una realtà produttiva importante nel territorio livornese.

Un particolare ringraziamento va al personale dello Stabilimento Solvay di Livorno che si è reso disponibile ed ha partecipato con entusiasmo affinché questa iniziativa avesse successo.