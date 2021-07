Il 16 luglio a Piombino il libro su Pertini

(Stefano Bramanti) Livorno, 15 luglio 2021 – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha inviato un significativo messaggio al professor Enrico Cuccodoro, coordinatore dell’Osservatorio Sandro e Carla Pertini, che domani, venerdì 16 luglio, ore 21.15, presso Il Rivellino di Piazza Verdi a Piombino, presenterà il suo volume intitolato “Gli impertinenti”.

“Ringrazio il docente che con il suo volume racconta la figura di Carla e Sandro Pertini, grazie alla sua conoscenza diretta di questi due grandi personaggi, protagonisti della lotta di Liberazione italiana, facendo emergere anche l’impegno, a tutti noto, dedicato alla conquista della democrazia per inseguire l’obiettivo della giustizia sociale”.

L’iniziativa è patrocinata, oltre che dalla Regione Toscana, dal Comune di Piombino, dal coordinamento dell’Osservatorio diretto dal professore di Diritto Costituzionale, docente presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento e dal Circolo culturale Sandro Pertini dell’isola D’Elba.

“Cercheremo di organizzare altri incontri col professore”, ha detto Annamaria Contestabile, presidente del sodalizio isolano. “Importante incontrare chi dal 1971 ha avuto stretti contatti con Carla e Sandro Pertini”.

Il saggio di Cuccodoro può legittimamente considerarsi il “testamento vivo” dei coniugi Pertini, bussola imprescindibile di ogni agire politico e sociale.

