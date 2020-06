Il 22 giugno riapre la Fortezza Vecchia, musica e cinema sotto le stelle

Livorno, 21 giugno 2020 – Domani, lunedì 21 giugno, sarà riaperta la Fortezza Vecchia. La decisione è stata presa dall’Autorità portuale dell’Alto Tirreno in accordo con la Regione Toscana e il Comune di Livorno. E con la riapertura riprenderà anche la stagione dei concerti e degli eventi.

Il tabellone degli eventi è ancora da completare, almeno nei dettagli, però è certo che l’Autorità portuale, che gestisce gli spazi dell’antico fortilizio, proporrà anche appuntamenti di spettacolo. Non sarà, dunque, una semplice riapertura dei cancelli. Riprenderanno infatti anche le attività di intrattenimento serale.

Il calendario degli appuntamenti promossi dalla Menicagli Pianoforti, che si occupa anche del punto ristoro alla Quadratura dei Pisani, e dalla società Promos, titolare della gestione del palco centrale, è ormai definito, anche se appunta mancano gli ultimi aggiustamenti.

Pur con capienze ridotte rispetto agli anni scorsi, tornerà la rassegna di film dal titolo “Sguardi in Fortezza” messa in campo grazie alla collaborazione con Kinoglaz e Il Nido del Cuculo. Inoltre vi saranno le consuete serate di jazz e quelle dedicate al cabaret. In questo quadro è certo che si inserirà il Premio nazionale di poesia e racconto breve Città di Livorno.

In ogni caso, vista la situazione contingente, sono previste limitazioni negli accessi al castello mediceo che, in gestione all’Autorità portuale fino al prossimo dicembre, è di proprietà del Demanio e della Camera di commercio. Gli accessi, sia per usufruire dei servizi e dei luoghi di ristoro che per gli spettacoli, dovranno avvenire solo dal cancello pedonale a fianco del Varco Fortezza o dai cancelli lato Porto, il tutto per controllare il numero di persone che accedono agli spazi nel rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus Covid-19 che hanno imposto anche la riduzione delle capienze interne.