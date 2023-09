Il 30 agosto al via l’ottantesima Mostra del cinema di Venezia

(Donatella Nesti) Livorno, 29 agosto 2023 – Si apre domani, mercoledì 30 agosto, l’ottantesima Mostra del Cinema di Venezia con tante speranze per la rinascita del cinema negli ultimi anni penalizzato dalla pandemia, dalle piattaforme ed ora anche dallo sciopero delle maestranze ed attori ad Hollywood. “È opportuno ricordarsene, nel momento in cui ci accingiamo a celebrare l’80a edizione della Mostra,” scrive il direttore artistico Alberto Barbera Direttore Artistico Della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia “con l’auspicio che il programma non solo rispecchi la vitalità del cinema contemporaneo, ma contribuisca ad alimentare la fiducia in un futuro che contempla sì sfide ardite, ma anche opportunità e nuove frontiere.“ Per un cinema sempre in bilico tra morte e rinascita la scelta di Barbera è stata quella di inserire ben 6 film italiani in concorso a cominciare da “Comandante”di Edoardo De Angelis con Pier Francesco Favino che sarà il film di apertura. E poi Io Capitano di Matteo Garrone; Finalmente l’alba di Saverio Costanzo; Enea, opera seconda e attesa di Pietro Castellitto, anche protagonista insieme a Benedetta Porcaroli; Lubo di Giorgio Diritti; Adagio di Stefano Sollima ancora con Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e altri.

La madrina di Venezia 80 sarà Caterina Murino ex Bond girl “Sarò spontanea, una padrona di casa. E poi è un anno storico, 80 anni del più antico festival del cinema e io sono pazza di Venezia, spero di viverla al meglio, con tanti incontri e tanti film”. Il look per lei non è un problema, “ringrazio tutti gli stilisti che si sono proposti un festival, i giochi sono fatti. Vestirò re Giorgio Armani per apertura e chiusura e poi per altre premiere e eventi Versace, Fendi, Moschino, Ferretti, Keaton, Philosophy, unica eccezione non italiana sarà per Jenny Packam, la stilista che spesso veste Kate Middleton e che ha vestito me nel film di James Bond”

Tra i titoli che si contenderanno il Leone D’Oro, oltre a Cooper (Maestro), Fincher (The Killer) e Mann (Ferrari), anche Dogman di Luc Besson, Priscilla, di Sofia Coppola sulla vera storia della moglie di Elvis Presley, Poor Things di Yorgos Lantimos con Emma Stone, El Conde di Pablo Larrain.

Tributo a Gina Lollobrigida con Portrait of Gina (1958) di Orson Welles e La provinciale (1953) di Mario Soldati preapertura martedì 29 agosto ore 21 in Sala Darsena. Sono stati attribuiti alla regista Liliana Cavani e all’attore Tony Leung Chiu-wai i Leoni d’Oro alla carriera della 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (30 agosto – 9 settembre 2023). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra, Alberto Barbera.

“Sono molto felice e grata alla Biennale di Venezia per questa sorpresa bellissima”, ha dichiarato, nell’accettare la proposta, Liliana Cavani, che ha partecipato alla Mostra di Venezia già nel 1965 con Philippe Pétain: Processo a Vichy, Leone di San Marco per il documentario, e poi più volte con Francesco d’Assisi (1966), Galileo (1968), I cannibali (1969), tra gli altri, fino a Il gioco di Ripley (2002) e Clarisse (2012).