Il cinema western non tramonta mai

(Donatella Nesti) Livorno, 16 febbraio 2021 – Tra tutti i generi del cinema statunitense il western è quello che è riuscito a creare, con una produzione imponente di opere, una favolosa tradizione visiva, tanto da essere riconosciuto come il cinema americano per eccellenza. Riprendendo una frase del regista John Carpenter il western è “l’unica mitologia americana possibile, anche perchè davvero l’unica”. Gli Stati Uniti sono il paese con la storia più “corta del mondo”, e in quanto tali hanno dovuto sopperire alla mancanza di un passato millenario creandosene uno breve ma suggestivo. In vari casi i film del genere utilizzavano il passato per parlare del presente e in questo senso può essere visto il nuovo film “Notizie dal mondo” con un attore Tom Hanks celebre in ruoli moderni ed un regista inglese Paul Greengrass abituato ad altri temi.

Siamo nel 1870, a Wichita Falls in Texas, cinque anni dopo la fine della Guerra di secessione americana, tra gli Stati Uniti d’America, guidati da Abraham Lincoln e gli Stati Confederati d’America, che si opponevano all’abolizione della schiavitù e al diritto di voto a persone nere e di colore. In questo paese diviso, pieno di tensione e rancore si muove il capitano Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks). Essendo una delle poche persone in grado di leggere, si guadagna da vivere riportando le notizie scritte sul giornale, veterano di tre guerre, si sposta di città in città raccontando storie vere e condividendo le ultime notizie su presidenti e regine, faide epiche, catastrofi terribili e avventure mozzafiato da ogni angolo del globo. Proprio quando sta per tornare a casa, gli viene affidata una bambina di 10 anni catturata dal popolo dei Kiowa sei anni prima e allevata come una di loro. Pelle chiarissima, capelli biondi e occhi azzurri Johanna (la bravissima Helena Zengel) è tedesca, ma ormai ha quasi dimenticato la sua lingua natia e preferisce farsi chiamare Cicada, il nome che le ha dato la tribù di Nativi Americani da cui è stata adottata. Kidd accetta di consegnare la bambina ai legittimi custodi. Durante un viaggio di centinaia di miglia attraverso l’implacabile natura selvaggia, i due protagonisti affrontano insieme incredibili sfide lanciate da forze umane e naturali, mentre sono alla ricerca di un luogo che entrambi possono chiamare casa. Apparentemente senza nulla in comune, la strana coppia si mette in viaggio e lungo il cammino capirà di dover affidarsi l’uno all’altra.

Notizie dal mondo è tratto da un best seller di Paulette Jiles, poetessa, romanziera e giornalista texana, viaggiatrice indefessa e da sempre attenta al tema delle minoranze. Uscito negli Stati Uniti a fine dicembre con Universal, con ottimi risultati, dal 10 febbraio il film è disponibile anche in Italia sulla piattaforma Netflix.

Tom Hanks ha definito la pellicola “tra le più nobili, poetiche ed etiche tra tutte quelle da me interpretate. Il film, come il libro, è ambientato nel passato, ma è attualissimo e ho davvero amato il mio Capitano, che percorre gli Stati Uniti leggendo le notizie pubblicate dai giornali alla popolazione delle cittadine più sperdute. Questo è anche un film sul giornalismo e il regista, che è stato in passato giornalista come l’autrice del libro, ha messo il cuore e tutta la sua esperienza in un racconto speciale e profondo”. Il protagonista ha aggiunto: “È stata un’esperienza coinvolgente recitare con Helena in una vicenda che mi aveva conquistato sin dalla lettura del libro di Paulette Jiles, ambientato in Texas e in un’America uscita dalla Guerra di Secessione quanto mai fratturata e divisa in profondità. Un film che offre speranza a un mondo che oggi, esattamente come in passato, è molto diviso”.