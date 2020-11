Il covid strappa alla vita l’imprenditore Michele Briglia, aveva fondato l’Appendaun

Livorno, 21 novembre 2020 – E’ scomparso Michele Elzio Briglia, l’imprenditore che aveva ideato e fondato l’Appendaun, il locale di ballo latino americano di via Orlando, nella zona Nord di Livorno.

Briglia aveva 61 anni. Era stato ricoverato all’ospedale di Livorno per difficoltà respiratorie. Nell’occasione è risultato positivo al tampone per il rilevamento del coronavirus covid-19. Da qualche giorno era in terapia intensiva. Purtroppo non ce l’ha fatta.

Nato in Svizzera, residente a Livorno da molti anni, era sposato con una donna originaria della Repubblica Dominicana. Oltre alla moglie Joselyn, lascia anche tre figli.