Il Livorno con la testa agli spareggi coglie il pareggio in extremis col Tuttocuoio, 2 a 2

(Luca Aprea) Santa Croce sull’Arno, 16 aprile 2022 – Un Livorno con la testa agli spareggi per la promozione in Serie D conclude con un pareggio la stagione regolare del campionato di Eccellenza, evitando la sconfitta con il Tuttocuoio solo allo scadere. Sul campo dello stadio Masini, dove il Livorno in questo torneo ha giocato ben quattro volte e che si è confermato ostico, è finita 2 a 2.

Angelini, come annunciato, ha fatto un ampio turnover e rilanciato Ferretti dal primo minuto. In difesa si è rivisto Franzoni. Le squadre hanno giocato senza patemi e l’avvio di conseguenza è stato brillante. A passare in vantaggio è stato il Livorno con Giampà che di testa ha sfruttato al meglio una punizione di Bellazzini e ha sorpreso Muscas sul primo palo. Il Tuttocuoio ha reagito e cinque minuti più tardi ha pareggiato con Turco che dalla distanza ha trovato l’angolino basso alla sinistra di Mazzoni. Il Livorno vrebbe poi trovato la rete del nuovo vantaggio ben due volte ma prima Ferretti e poi Gelsi sono stati fermati per fuorigioco. Il gol valido, invece, lo hanno trovato i neroverdi in chiusura di tempo con Vittorini lesto a anticipare tutti e ad insaccare di testa.



Nella ripresa il Tuttocuoio è partito con lo stesso piglio del finale di frazione ed è stato molto bravo Mazzoni sulla conclusione di Lazzarini. Non è da meno Muscas poco dopo sul violento fendente di Gelsi. La girandola di sostituzioni non ha sortito grandi esiti ed a meno di dieci minuti dalla fine è stato il Tuttocuoio a sferrare il colpo del kappo ma Chiti solo davanti a Mazzoni ha calciato sul palo. Il Livorno è rimasto tuttavia vivo e proprio allo scadere ha trovato il gol che gli ha evitato la terza sconfitta stagionale con Gelsi bravo a sfruttare un assist del solito Bellazzini.



Tuttocuoio – Livorno 2 a 2 (2 a 1)



Tuttocuoio (4-3-3): Muscas; Muratore (25’ st Fiscella), Vittorini, Rosa Allan, Bertolucci (21’ st Bartorelli); Echarri (30’ st Baldini), Puviani, Turco (15’ st Chiti); Coppola, Orlandi, Lazzarini (30’ st Segantini). A disp. Belli, Pozzesi, Severi. All. Marmugi

Livorno (4-2-3-1): Mazzoni; Franzoni (25’ st Pulina), Russo, Giampà, Giuliani; Luci, Marinai (38’ st Gargiulo); Pecchia (18’ st Nunzi), Bellazzini, Gelsi; Ferretti (15’ st Durante). A disp. Pulidori, Fontanelli, Ghinassi, Milianti, Palmiero. All. Angelini

Arbitro: Mazzi di Prato

Reti: 7’ pt Giampà (L), 11’ pt Turco (T), 43’ pt Vittorini (T) 45’ st Gelsi (L).