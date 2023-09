Il Livorno confermato nel girone E di Serie D con la maggioranza delle squadre toscane

(Luca Aprea) Livorno, 31 agosto 2023 – Il Livorno, assieme a gran parte delle squadre toscane, è stato inserito nel girone E, a 18 squadra, del campionato di Serie D. A renderlo noto, con un comunicato, la Lega Nazionale Dilettanti che nel pomeriggio di giovedì 31 agosto, ha comunicato i i gironi della stagione 2023/24. Gli amaranto affronteranno praticamente tutte le rivali della passata stagione a cui si devono aggiungere Montevarchi e San Donato Tavarnelle (retrocesse dalla C) e Cenaia, Figline e Sansepolcro (promosse dall’Eccellenza).

Nel girone anche le due squadre umbre già incrociate nello scorso torneo: Orvietana e Trestina. Il Sansepolcro, pur geograficamente appartenente alla Toscana, proviene dal comitato regionale umbro. Da segnalare, rispetto alla passata stagione, l’inserimento nel girone del Real Forte Querceta, quest’anno guidato dall’ex tecnico del Picchi, il livornese Nicola Sena. I versiliesi prendono il posto del Flaminia Civitacastellana, dirottato nel girone G, raggruppamento laziale-sardo-campano.

Il Livorno è stato inserito, anzi, confermato, in un girone molto impegnativo, come gli amaranto hanno avuto modo di vivere sulla propria pelle nella scorsa stagione, ma in cui i ragazzi di Favarin hanno l’obbligo di recitare una parte da protagonisti assoluti. Il via al campionato domenica 10 settembre. Nelle prossime ore anche la compilazione dei calendari.

Altre quattro squadre toscane, ovvero Aglianese, Certaldo, Pistoiese e Prato, sono state inserite nel girone D assieme alle formazioni emiliano-romagnole e di San Marino e ad alcune squadre lomnbarde.

Di seguito il quadro del girone E del campionato di Serie D 2023-24:

Girone E: Aquila Montevarchi, Cenaia, Figline, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Mobilieri Ponsacco, Orvietana, Pianese, Poggibonsi, Real Querceta, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza, Sporting Trestina, Tau Altopascio, Vivi Altotevere Sansepolcro.