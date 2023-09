Il Livorno in rimonta si impone sul Mobilieri Ponsacco sul neutro di Santa Croce, 1 a 3

(Paolo Verner) Santa Croce sull’Arno, 23 settembre 2023 – Grande rimonta del Livorno che, formalmente in trasferta, in realtà in campo neutro, contro una squadra ben organizzata e mai doma, si impone, 1 a 3, sul Mobilieri Ponsacco allo stadio Masini di Santa Croce. La gara è stata tutt’altro che semplice e gli amaranto hanno dato dimostrazione di avere carattere.

Dopo che il Mobilieri di mister Caramelli ha trovato il gol del vantaggio attorno al quarto d’ora di gioco, con Panattoni abile e lesto nello sfruttare un incomprensione difensiva tra Ronchi e il portiere Biagini, il Livorno ha reagito riportandosi in avanti e tra i più pericolosi ci sono stati Giordani e il debuttante Cori, quest’ultimo vero e proprio punto di riferimento offensivo per la squadra.

Il pressing offensivo amaranto ha portato i suoi frutti e il gol del pareggio è arrivato intorno alla mezz’ora del primo tempo quando su cross di capitan Luci la spizzata di Giordani ha imbeccato in area Cesarini che ha insaccato il pallone sotto porta. Ottenuto il pareggio, gli amaranto hanno trovato nuove energie e ripreso ad attaccare con continuità trovando pochi minuti dopo anche il gol del vantaggio. L’azione è stata orchestrata ancora da Giordani con Cesarini che ha servito Cori in mezzo all’area e questi ha superato Fontanelli.

Nella ripresa il Ponsacco ha cercato il gol del pareggio e inevitabilmente si è esposto ai contropiedi. Ben difesa da Luci e Caponi, la retroguardia livornese si è disimpegnata senza difficoltà dai tentativi di Nieri e Panattoni, mentre la prima linea ha colpito ancora con Bellini, bravo ad insaccare una respinta di Fontanelli su un insidioso tiro cross di Brisciani.

Mobilieri Ponsacco – Livorno 1 a 3 (1 a 2)

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli; Bardini, De Vito, Milani (22’ st Hanxari); Fasciana, Innocenti (36’ stMatteoli), Remedi, Regoli, Nannetti; Nieri, Panattoni. A disp. Falsettini; Macchi, Buffa, Arrighini, Natali, Mogavero, Milli. All. Caramelli.

Livorno: Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna (40’ st Bassini), Brisciani;Bellini, Luci, Nardi (45’ st Boroduska); Cesarini (22’ st Caponi); 77 Giordani, Cori (32’ st Kosiqi). A disp. Albieri; Menga, Savshak, Martino, Ferraro. All. Favarin.

Arbitro: Menozzi di Treviso.

Reti: 17’ pt Panattoni, 32’ pt Cesarini, 40 pt’ Cori, 39’ st Bellini

Note: ammoniti Remedi e Matteoli (MB).