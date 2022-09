Il Livorno inizia bene a Civita Castellana, s’impone 0 a 1 sul terreno della Flaminia

(Luca Aprea) Civita Castellana, 4 settembre 2022 – Bella ed importante vittoria del Livorno, contro la Flaminia, sul campo di Civita Castellana. All’esordio, nonostante i forfait di Vantaggiato, Torromino, Apolloni e Rossi per motivi fisici od infortunio, di Russo per squalifica, il Livorno ha meritato il successo mostrando capacità di soffrire, carattere e qualità.

La squadra di Collacchioni, dopo essere partita bene, ha accusato la reazione della Flaminia nella seconda parte del primo tempo. Ma nella ripresa gli amaranto hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e facendo sempre affidamento su una difesa attenta, grazie alle giocate di Neri e Giampà ben coadiuvati da Luci e Cretella, hanno imposto il loro gioco e hanno vinto contro una squadra coriacea e ben disposta in campo dal tecnico Nofri, ex amaranto al pari del centrocampista Marchi. A risolvere la gara, a una decina di minuti dal termine, è stato Frati, pronto a ribadire in rete la palla che Della Pina gli aveva respinto, su rigore, proprio qualche attimo prima.

Flaminia – Livorno 0 a 1 (0 a 0)

Flaminia (4-3-1-2): Della Pina; Rizzo (18′ st Bucca), Gasperini, Fumanti, Mattia; Marchi, Garufi, Sabbatini (37′ st Cruz); Barduani (10′ st Ancillai); Sirbu, Sciamanna (18′ st Abreu). A disp. Zappala, Massaccesi, Lo Curto, Mandorlini, Celentano. All. Nofri.

Livorno (3-4-1-2): Fogli; Fancelli, Giampà, Giuliani; Pecchia (33′ st Belli), Cretella, Luci, Lucarelli (8′ st Karkalis); Maresca (1′ st Ivani, 41′ st Bruno); Neri F., Rodriguez (22′ st Frati). A disp. Bettarini, Bontempi, Dussol, Neri G.. All. Collacchioni.

Rete: 35′ st Frati.

Arbitro: Tagliente di Brindisi.

Note: angoli 6 a 3; ammoniti Maresca e Gasperini; recupero 0′ pt e 5′ st.