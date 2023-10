Il Livorno senza problemi si sbarazza del Sansepolcro, 3 a 1

(Gianluca Andreuccetti) Livorno, 1° ottobre 2023 – La vittoria non fa una grinza. La vittoria è stata netta. Nonostante le pesanti assenze, nonostante la buona disposizione in campo degli avversari operata da Bricca, il Livorno si è sbarazzato senza problemi quest’oggi, domenica 1° ottobre, del Sansepolcro Vivi Altotevere.

La pratica è stata chiusa dagli uomini di Favarin già nel primo tempo con le reti di Cori dopo una decina di minuti o poco più e, dopo il momentaneo pareggio di Borgo realizzato poco dopo il ventesimo, con il raddoppio di Luci dopo la mezzora e la terza rete di Cesarini a cinque minuti dalla fine del primo tempo.

La ripresa è stata solo accademia per la formazione amaranto. In pratica nella seconda frazione di gioco il Livorno ha svolto poco più di un allenamento, dando la sensazione di poter andare ben oltre il risultato finale, 3 a 1, con cui ha sconfitto il Sansepolcro.ù

Livorno – Sansepolcro 3 a 1 (3 a 1)

Livorno (4-3-1-2): Albieri; Nizzoli (41’ st Camara), Ronchi, Brenna, Brisciani (33’ st Bassini); Bellini, Luci, Nardi; Cesarini (33’ st Kosiqi); Giordani, Cori (21’ st Caponi). A disp. Ciobanu, Menga, Coriano, Ferraro, Borudska. All. Favarin.

Sansepolcro (4-3-3): Guerri; Del Siena (40’ st Brizzi, Borgo, Martinelli. Bologna; Gia. Gorini, Locchi (1’ st D’Angelo), Pauselli (22’ st Piermarini); Buzzi (1’ st Mariotti), Longo (1’ st Essoussi), Ferri Marini. A disp. Patata, Della Spoletina, Giu. Gorini, Simeone,. All. Bricca.

Arbitro: Vailati di Crema.

Reti: 12’ pt Cori, 23’ pt Borgo, 34’ pt Luci, 40’ pt Cesarini.

Note: recuperi 1’ pt, 4’ st.

