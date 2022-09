Il Livorno si rafforza, presentati Lo Faso e Maresca con Gianmarco Neri e sei giovani

(Matteo Gargini) Livorno, 8 settembre 2022 – Il difensore Francesco Karkalis, l’attaccante Simone Lo Faso ed i centrocampisti Raffaele Maresca, Gianmarco Neri e Riccardo Cretella, sono stati presentati dal Livorno tra ieri ed oggi, mercoledì 7 e giovedì 8 settembre, nella sala stampa dello stadio Picchi.

Con loro sono stati presentati anche sei giovani: il portiere Giorgio Bettarini, i difensori Andrea Fancelli, Matteo Bontempi ed Andrea Bruno, i centrocampisti Cristian Belli e Cesare Ivani.

Come ha evidenziato il direttore sportivo amaranto, Marco Braccini, i nuovi arrivati sono, nel complesso, giocatori di qualità su cui la squadra di Lorenzo Collacchioni, nei vari reparti, potrà fare affidamento.

