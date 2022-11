Il Rotary Mascagni dona un altro defibrillatore, questa volta installato sul lungomare di Livorno

(Redazione) Livorno, 25 novembre 2022 – Il Rotary club Livorno Mascagni, in questi mesi sotto la presidenza di Maria Crisanti Cagidiano, nota medico dentista livornese, ha donato quest’oggi, venerdì 25 novembre, il secondo defibrillatore alla città di Livorno. Questa volta il defibrillatore è stato installato presso il ristorante Oasi del mare.

“Continua l’impegno del Rotary club Livorno Mascagni”, scrive la presidente Cagidiaco sulla propria pagina Facebook. “Un grazie particolare per l’impegno in questo service al nostro socio Antonio D’Alesio con Stefania Guidotti ed a tutta la commissione progetti”.

