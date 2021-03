Il sindaco e l’intera giunta di Cecina in quarantena, un assessore positivo al covid

(Alex Turrini) Cecina, 28 febbraio 2021 – Il sindaco di Cecina, Samuele Lippi, è in quarantena, assieme a tutta la giunta comunale, dopo che un assessore è risultato positivo al covid-19 nella cosiddetta “variante inglese”. Con loro sono stati posti in quarantena alcuni consiglieri comunali ed anche dei dipendenti dell’amministrazione municipale di Cecina che erano entrati in contatto con l’assessore risultato positivo.

Nei giorni scorsi la variante del covid è stata riscontrata all’interno della residenza sanitaria Iacopini e da qui si sarebbe diffusa nella città di Cecina, che non a caso è stata dichiarata “zona rossa”. Da dopodomani, martedì 2 marzo, partiranno test anti-covid a tappeto su tutto il territorio comunale.

I tamponi saranno effettuati sotto il coordinamento dell’azienda Usl e della direzione sanitaria dell’ospedale di Cecina.