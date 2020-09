Il Tar conferma l’esclusione del Patto per la Toscana dalle regionali

Firenze, 2 settembre – Il Tar, tribunale amministrativo della Toscana, ha respinto il ricorso di Roberto Salvini contro l’esclusione della propria lista, Patto per la Toscana, dalle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, come già stabilito dalla Corte d’appello di Firenze..

La questione, secondo il Tar, è che il simbolo proposto poteva indurre in confusione gli elettori, per via della somiglianza con quello della Lega, oltre al cognome in comune con il leader leghista Matteo Salvini.

Il simbolo presentato dal Patto per la Toscana, secondo i magistrati del tribunale amministrativo, risulta dunque tale da generare confusione con il contrassegno della lista Lega Salvini Premier e per questo è stato ritenuto inammissibile.