Il Tau Altopascio vince con merito sul campo del Livorno, 2 a 4

(Luca Aprea) Livorno, 15 ottobre 2023 – Brutta sconfitta per il Livorno che incappa, allo stadio Picchi, nella prima sconfitta stagionale. Il Tau Altopascio ha vinto con merito. La sconfitta è costata la vetta della classifica agli amaranto che, nonostante la prestazione, sono usciti tra gli applausi della Nord.

Il Tau, che a Livorno non ha mai perso, da parte sua si è confermata oggi, domenica 15 ottobre, la bestia nera della squadra amaranto.

Dopo che il primo tempo si era chiuso con gli ospiti in vantaggio grazie al gol di Andolfi bravo ad anticipare Ronchi al 38′, dopo tuttavia che Cori e compagni avevano ostentato bel gioco nella prima mezzora, la partita si è risolta nella ripresa quando il Tau è salito in cattedra, mentre il Livorno si è gradualmente sgonfiato.

Il secondo tempo è iniziato con il Tau subito pericoloso e in grado di cogliere una traversa con Malva. Biagini, da parte sua, è stato prodigioso su un colpo di testa di Zini. Il Tau, poi, ha colto anche un altro legno con Lombardo.

Il raddoppio è arrivato con Andolfi, livornese, al minuto 23. Il Livorno ha accorciato le distanze al 26′ con Bellini. Ma non vi è stato neanche il tempo di esultare che il solito Andolfi, al minuto 27, ha sfruttato un’amnesia collettiva della retroguardia amaranto per siglare la sua tripletta personale. La quarta rete del Tau è arrivata al 36′ con Biagioni. Su punizione con Frati, al minuto 47, ormai in pieno recupero, è invece arrivato il secondo gol del Livorno. Il fallo che ha portato alla punizione trasformata dall’attaccante amaranto, peraltro, ha portato all’espulsione di Antoni del Tau.

Livorno – Tau Altopascio 2 a 4 (0 a 1)

Livorno (4-3-3): Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini, Caponi (18′ st Luci), Palma (9′ st Cesarini); Nardi (31′ st Boroduska), Cori, Mutton (21′ st Frati). A disp. Albieri, Ferraro, Bassini, Henrique, Camara. All. Favarin

Tau Altopascio (4-3-3): Di Biagio, Zini, Biagioni, Antoni, Alessio; Lombardo, Bruzzo, Perillo (22′ st Manetti); Capparella, Malva (48′ st Bargellini), Andolfi (27′ st Odianose). A disp. Di Cicco, Piccini, Noccioli, Bruno, Di Fatta, Vellutini. All. Venturi.