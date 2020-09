In vendita la villa che fu di Sordi e Corcos

(Alex Turrini) Castiglioncello, 31 agosto 2020 – La società immobiliare Engel & Völkers di Castiglion della Pescaia mette in vendita, al prezzo di 6 milioni di euro, Villa Corcos di Castiglioncello, la villa che fu prima del pittore Vittorio Corcos, che la fece costruire, e poi dell’attore Alberto Sordi.

Il celebre attore e regista cinematografico acquistò il complesso immobiliare dal figlio dell’artista nel 1962. Fu, come egli stesso diceva, la “villa delle meravigliose vacanze”. Negli anni Sessanta la frazione del litorale livornese era difatti la capitale estiva del turismo d’elite.

Sordi cedette la villa nel 1996 all’attuale proprietario, che si è preoccupato di restaurala e che adesso la mette in vendita.

La villa è formata da dieci camere da letto, altrettanti bagni, oltre mille metri quadrati interni più 4 mila quadri di terreno, una terrazza con vista sul mare da 600 metri quadrati, una piscina con acqua salata e accesso diretto in spiaggia.

Negli anni scorsi, come detto, la villa è stata sottoposta a uno scrupoloso restauro conservativo che ha lasciato intatto lo studio dell’attore con il suo ritratto e quello di Corcos.

