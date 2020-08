Incendio a Livorno Nord, il Comune consiglia ai residenti di tenere chiuse le finestre

Livorno, 29 agosto 2020 – Il dipartimento Ambiente del Comune di Livorno consiglia agli abitanti dei rioni Corea, Sciangai e Fiorentina di tenere chiuse le finestre per almeno sei od otto ore a partire dalle 16 circa, per non essere investiti dai fumi e dalle maleodoranze che si sono sviluppate a seguito dell’incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto, sulla via Aurelia a Livorno Nord.

“Trascorso questo periodo, e completato lo spegnimento dell’incendio, i cittadini sono invece invitati ad areare le case il più possibile”, si legge in un comunicato stampa diffuso da Palazzo Civico.

Sul posto dell’incendio, originatosi all’interno del magazzino di fiori e piante Ghiomelli Garden, sono intervenute squadre di Vigili del fuoco provenienti anche da Lucca e Pisa, mentre il 118 ha inviato ambulanze dell’Svs e della Misericordia. Sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia, Polizia municipale e la Protezione civile comunale di Livorno.

Sul luogo dell’incendio è intervenuto anche il sindaco Luca Salvetti di Livorno.