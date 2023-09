Inizia col bòtto il campionato del Livorno a Poggibonsi, 1 a 4

(Paolo Verner) Poggibonsi, 10 settembre 2023 – Alla prima uscita nel campionato di Serie D, allo stadio Lotti, contro il Poggibonsi, il Livorno si è imposto con un chiarissimo 1 a 4 finale.

In vantaggio con Giordani dopo neppure dieci minuti, il Livorno ha raddoppiato con Nardi pochi minuti dopo e ha triplicato, dopo il gol dei giallorossi messo a segno da Motti, con Cesarini dal dischetto. Nella ripresa Mutton ha siglato la quarta rete degli amaranto.

Molto bene il reparto offensivo del Livorno e il centrocampo, mentre in difesa la squadra, ma soltanto nel primo tempo, ha mostrato dei meccanismi da migliorare.

La squadra di Favarin ha mostrato compattezza e grande vis agonistica, oltre che buona tecnica, prendendo le redini del gioco fin dalle prime battute.

Poggibonsi – Livorno 1 a 4 (1 a 3)

Poggibonsi (4-3-2-1): Pacini; Bigozzi, Cecchi, Borri, Di Paola (74’ Calà); Camilli, Marcucci (59’ Rocchetti), Mazzolli (74’ Gistri); Barbera, Bellini (59’ Mencagli); Motti (80’ Saccardi). A disp. Di Bonito, Calà, Mencagli, Saccardi, Gistri, Rocchetti, Fiaschi, Bartolozzi, Martucci. All. Calderini.

Livorno (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli (35’ Menga), Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini (84’ Luci), Bartolini (62’ Caponi), Nardi; Cesarini (80’ Savshak); Giordani, Mutton (71’ Palma). A disp. Albieri, Palma, Luci, Savshak, Frati, Camara, Caponi, Kosiqi. All. Favarin.

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Reti: 9’ pt Giordani, 11’ pt Nardi, 23’ pt Motti, 30’ pt Cesarini (rig), 18’ st Mutton.

Note: ammoniti Camilli, Bigozzi; recuperi 2’ pt, 4’ st.

