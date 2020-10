Interrogazione sul caso Livorno, Berti: “Il governo vigili su quanto accade”

(Marco Ceccarini) Livorno, 8 ottobre 2020 – Il deputato Francesco Berti del movimento Cinque Stelle ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, per chiedere che il governo vigili su quanto sta accadendo a Livorno dopo la cessione del club di via Indipendenza da parte dell’ex presidente amaranto Aldo Spinelli al gruppo di imprenditori finanziati dalla Banca Cerea e all’imprenditore Rosettano Navarra.

“Il Livorno necessita di una dirigenza all’altezza della sua storia sportiva”, afferma l’onorevole Berti. “Il trasferimento di una parte delle azioni a persone che sono state coinvolte in fallimenti di altri club sportivi non può non destare preoccupazione. I livornesi non meritano un salto nel buio. Per questo chiediamo che sull’intera operazione vi sia la massima trasparenza ed attenzione ad ogni livello. Sono in ballo, tra l’altro, anche molti posti di lavoro di dipendenti e collaboratori di vario tipo, nonché il futuro di molti giovani calciatori, non solo la già importante tradizione sportiva od i contratti dei giocatori della prima squadra”.