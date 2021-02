La Grieco nella squadra del neoministro Bianchi

Livorno, 18 febbraio 2021 – L’ex assessore all’Istruzione e alla formazione della Regione Toscana, Cristina Grieco, attuale preside del liceo scientifico Cecioni, farà parte della squadra del neoministro all’Istruzione, Patrizio Bianchi, per il quale dovrà tenere i rapporti con le Regioni e con la Pubblica amministrazione per quanto attiene la filiera Istruzione e formazione professionale, Its ed apprendimento permanente.

La Grieco aveva lavorato assieme a Bianchi quando l’assessore livornese, in qualità di esponente della Giunta toscana, aveva ricoperto il ruolo di coordinatrice della commissione Lavoro ed istruzione della Conferenza delle Regioni di cui Bianchi, in quanto assessore all’Istruzione dell’Emilia Romagna, era componente.