La proposta di Favilla c’è e la trattativa sul Livorno è aperta, adesso Spinelli deve rispondere

Livorno, 11 marzo 2021 – Una proposta per l’acquisizione delle quote del Livorno calcio è stata avanzata dall’imprenditore milanese Franco Favilla. Questo è quanto riporta Amaranta.it, testata che nei giorni scorsi aveva annunciato che l’offerta era in arrivo. Adesso, secondo il portale d’informazione sportiva, si può dire che la proposta che potrebbe dare al Livorno, dopo ventidue anni, una nuova proprietà, è sul tavolo.

A formalizzare l’offerta sarebbe stato l’attuale presidente amaranto Giorgio Heller. Nelle prossime ore sarà possibile vedere nei dettagli la proposta e il suo contenuto. Quello che conta, conclude Amaranta.it, è poter affermare, con ragionevole certezza, che la trattativa per il cambio di proprietà del Livorno è aperta.

Bisognerà tuttavia vedere, nelle prossime ore, quale sarà la risposta che darà l’ex patron Aldo Spinelli all’offerta di Favilla, dal momento che Spinelli, oggi socio di minoranza, pare ancora in grado di smuovere gli equilibri della società di via Indipendenza.