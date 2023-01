Libeccio fino a trenta nodi, sospesi i collegamenti tra Livorno e la Capraia

(Redazione) Livorno, 9 gennaio 2023 – A causa del forte vento di libeccio che soffia dalla mattina di oggi, lunedì 9 gennaio, con raffiche che arrivano fino a 25 o 30 nodi, per motivi di sicurezza è stato fermato in partenza il traghetto che collega Livorno all’isola di Capraia.

Regolari invece gli altri traffici marittimi nel porto di Livorno, anche se con qualche rallentamento per le grandi navi, come segnalano dall’Avvisatore marittimo.

