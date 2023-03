Livorno bloccato dal Mobilieri sul terribile campo di Ponsacco, 1 a 1

(Luca Aprea) Ponsacco, 12 febbraio 2022 – Un solo punto, per il Livorno, sul terribile campo del Mobilieri Ponsacco. Anche grazie alle innumerevoli perdite di tempo, verificatesi soprattutto negli ultimi venti minuti di gara, la squadra amaranto non è riuscita più a scardinare la difesa locale, dopo che era andata in vantaggio ad inizio ripresa con El Bakhtaoui e poco dopo raggiunta da Bellucci.

Il primo tempo è corso via senza troppe emozioni, specie la prima metà, con il Livorno che ha creato diverse occasioni senza però mai seriamente impegnare Pagnini. Gli amaranto si sono fatti vedere soprattutto su calci piazzati e discese sulle fasce, mentre il Ponsacco è stato praticamente assente dalle parti di Bagheria. La prima azione pericolosa è stata confezionata al 29’ quando Camara, sceso sulla fascia destra, ha messo al centro un cross per la testa di Gian Marco Neri che ha colpito male, sul pallone ci si è avventato Lucatti che però ha concluso molto alto. Al 35’ c’è stata la reazione dei padroni di casa con Nieri che si è liberato al tiro ma Giampà ha risolto tutto intercettando la conclusione.

Il secondo tempo è iniziato nel migliore dei modi per il Livorno. Al minuto 7 il franco-marocchino El Bakhtaoui ha firmato il suo primo gol in amaranto bucando Pagnini con un rasoterra sul primo palo. Subito tuttavia è arrivata la risposta dei locali con Bellucci che ha colpito di testa tutto solo su calcio d’angolo, garantendo il pareggio al Mobilieri. Ancora El Bakhtaoui, poi, è stato pericoloso al 22’ con una punizione sparata però sopra la traversa. Da quel momento la partita è diventata estremamente frammentata. Al 50’ è stato espulso De Vito per doppia ammonizione e questo fallo ha regalato al Livorno un’ultima occasione su calcio di punizione. Pagnini ha parato su Bamba e nella susseguente mischia nessun amaranto ha trovato la zampata vincente.

Mobilieri Ponsacco – Livorno 1 a 1 (0 a 0)

Mobilieri Ponsacco: Pagnini, Lici, Zaccagnini, Fratini, Martucci, De Vito, Marcucci (44’ st Macchi), Bardini, Nieri, Bellucci (45’ st Accorsini), Mencagli. A disp. Sbrana, Turini, Vannozzi, Bertolini, Remorini, Calosi, Calvigioni. All. Bozzi.

Livorno (3-5-2): Bagheria; Fancelli, Giampà, Russo; Giuliani, Neri (35’ st Bamba), Camara (45’ st Belli); Bruzzo, Mazzucca (29’ st Pecchia); El Bakhtaoui (35’ st Lo Faso), Lucatti. A disp. Fogli, Bontempi, Dussol, Zanolla, Morana. All. Esposito.

Arbitro: Testai di Catania, assistenti Allievi di San Benedetto del Tronto e D’Ovidio di Pesaro.

Reti: 7’ st El Bakhtaoui,15’ st Bellucci.

Note: ammoniti Marcucci, Bardini, Mencagli e De Vito nel Ponsacco; Giampà, Bamba, Belli e Mazzucca nel Livorno; espulso De Vito per doppia ammonizione al 50’ st; recuperi 1’ pt e 5’ st.