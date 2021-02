Livorno nord e Collesalvetti senz’acqua, il danno si è registrato a Mortaiolo

Livorno, 27 febbraio 2021 – L’Asa comunica che nella serata di oggi, sabato 27 febbraio, a causa dell’improvvisa rottura della tubazione in località Mortaiolo, nel comune di Collesalvetti, si sono registrati abbassamenti di pressione e mancanza d’acqua nel territorio comunale di Collesalvetti e nelle zone di Porta a Terra, Salviano e Stazione nella zona nord di Livorno.

Il guasto è stato individuato attorno alle dieci di sera ed i tecnici hanno subito chiuso il tratto di condotta danneggiato ed effettuato la riparazione. Sono state messe in atto anche le necessarie manovre sull’acquedotto per alimentare le zone interessate dal disservizio tramite il serbatoio di Stagno.

La situazione è tornata a normalizzarsi già prima di mezzanotte.

