Lutto per la scomparsa di Delon, l’uomo più bello del mondo

(Donatella Nesti) Venezia, 19 agosto 2024 – Il Presidente, il Direttore generale, il Direttore artistico del Settore Cinema, il Consiglio di Amministrazione e La Biennale di Venezia tutta esprimono sincero cordoglio per la scomparsa del grande attore francese Alain Delon.

Leggendario protagonista sia del cinema d’autore, sia del cinema rivolto al pubblico più vasto, si è imposto sulla scena internazionale nei capolavori di Luchino Visconti, che lo ha diretto magistralmente in Rocco e i suoi fratelli (1960), Premio speciale della Giuria alla 21. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il Direttore Alberto Barbera ha dichiarato: «Alain Delon è riuscito là dove la maggior parte dei suoi colleghi falliscono: essere considerato l’uomo più bello del mondo e al contempo un attore straordinario, un’icona del cinema francese che deve parte del suo successo planetario ai film girati in Italia (Rocco e i suoi fratelli, L’eclisse, Il Gattopardo, La prima notte di quiete), un divo popolare che ha lasciato la sua impronta indelebile nei film dei più grandi autori del cinema europeo, da Luchino Visconti a Michelangelo Antonioni, Joseph Losey, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Valerio Zurlini, René Clement. Se ha abbandonato oggi le sue spoglie mortali, è per ascendere all’Olimpo degli Immortali di cui ci ricorderemo per sempre».

Claudia Cardinale sotto choc per la scomparsa di Alain Delon ha dichiarato . «Mi chiedete parole ma la tristezza è troppo intensa. Mi unisco al dolore dei figli di Alain, dei suoi cari, dei suoi fan. Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle». Su Instagram, a conclusione del suo ricordo, Cardinale aggiunge una frase: «Per sempre tua, Angelica».

Tancredi, l’eroe del Gattopardo, «il film che ci ha unito per sempre», ricorda Claudia. Una delle ultime volte che sono apparsi insieme, Alain Delon e Claudia Cardinale, fianco a fianco, ancora una volta dopo il Gattopardo, è stata nel 2010 durante il Festival di Cannes. Martin Scorsese con la sua fondazione aveva restaurato il capolavoro di Luchino Visconti.

Rai 2 ha trasmesso il film di Visconti “Rocco e i suoi fratelli” del 1960 un’opera importante che fu osteggiata dalla censura per la scena in cui Nadia viene stuprata e uccisa da Simone tra le scene madri più forti e sconvolgenti di tutto Visconti il quale ebbe il coraggio di denunciare la piaga del femminicidio che ancora oggi si ripropone in modo drammatico.