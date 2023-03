Marzo Donna, film e dintorni sempre più dedicati alle problematiche femminili

(Donatella Nesti) Livorno, 24 marzo 2023 – Si avvicina il mese di Marzo da sempre riservato alle problematiche femminili con molti eventi dedicati soprattutto al tema della violenza sulle donne che non sembra avere mai fine ed anche il cinema non si sottrae presentando numerosi film nelle rassegne e nella programmazione delle sale.

Al centro artistico il Grattacielo Focus Cinema al femminile in collaborazione con Associazione Evelina De Magistris propone quattro appuntamenti: domenica 5 marzo – 17:00 Annie Ernaux, i miei anni super 8 di Annie Ernaux, David Ernaux-Briot, domenica 12 marzo – 17:00 Diamante nero di Céline Sciamma, domenica 19 marzo – 17:00 Piccolo corpo di Laura Samani, domenica 26 febbraio – 17:00 Saint Omer di Alice Diop. Quest’ ultimo è stato presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia, ispirato al vero processo che nel 2016 si tenne nel tribunale di Saint-Omer, nel nord della Francia, nei confronti di una donna senegalese accusata di aver ucciso la figlioletta abbandonandola su una spiaggia con l’alta marea. A Venezia ha vinto il Gran Premio della Giuria (Leone d’argento) e il Leone del Futuro Opera Prima Luigi de Laurentiis, un film che fa riferimento al il mito di Medea, con inserimenti di scene dalla Medea di Pasolini, riproponendo la difficoltà di essere madre in una società che non accetta. Da Venezia è nelle sale Tar con Cate Blanchett e la sua magnifica interpretazione della direttrice d’orchestra Lydia che le ha fatto vincere la Coppa Volpi a Venezia ed ora è candidata ai premi Oscar che verranno assegnati il 12 marzo. Il Cinema Arsenale di Pisa ha in programma il Leone d’oro dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia, “Tutta la bellezza e il dolore” di Laura Poitras

La rassegna ‘Amici del Il cinema 4 Mori’ di Livorno ha in programma per l’ 8 marzo, Giornata internazionale della donna, alle 21.20, in collaborazione con Centro Donna e Capire un’H, la proiezione di Anch’io (Me too) di Maria Schrader . Il 5 ottobre del 2017, il “New York Times” pubblica l’inchiesta di Jodi Kantor e Megan Twohey sui crimini sessuali di Harvey Weinstein, produttore cinematografico e predatore seriale, riconosciuto colpevole nel 2020 e condannato a ventitré anni di prigione. Per tre decenni il fondatore della Miramax ha abusato di attrici e assistenti, decidendo dei loro destini come un volgare aguzzino. Disposte ad andare alla fine del mondo per una testimonianza, le due giornaliste ricostruiscono la strategia impiegata da Weinstein per coprire i suoi abusi: ridurre le sue vittime al silenzio a colpi di grossi assegni e inestricabili accordi di riservatezza. Precedendo di qualche giorno il reportage di Ronan Farrow sul “The New Yorker”, Kantor e Twohey scuotono Hollywood e cambiano il mondo. Da qui nasce il movimento #metoo e finalmente molte donne riescono a denunciare.

Il programma di Marzo Donna del Centro Donna e Ippogrifo prevede: 15 MARZO ore 17.30 sede CENTRO DONNA Livorno STORIA DELLA CANZONE NAPOLETANA” in collaborazione con FIDAPA Concerto CORO DIAPASON: diretto dal Maestro Giorgio Gianetti soliste Adriana Filippini e Rosalia Gallardo pianista Annarosa Carnieri. 28 MARZO ore 17.30 sede CENTRO DONNA Livorno presentazione del libro “BELFIORE”. Autrice Serena Antonella Tria. “Belfiore” è il romanzo di esordio di Serena Antonella Tria. 29 MARZO ore 16.30 sede CENTRO DONNA Livorno Seminario formativo “Invisibili spettri. L’autismo e le donne, una realtà ancora oggi poco conosciuta” – Incontro promosso dal Sindacato Pensionati CGIL Lega 4 Salviano Relazionano: Elena Leoni, neuropsichiatra infantile: “La mia vita da Ghostbuster: dalla diagnosi alle diagnosi. Barbara Cerri, logopedista: “Dall’altra parte del telaio” Rebecca Giaconi, insegnante: “Le parole al contrario” Sandra Biasci, Presidente di Autismo Livorno APS “Dall’impossibile al possibile. Testimonianze di percorsi di donne autistiche””. 30 MARZO ore 17.30 sede CENTRO DONNA Livorno In collaborazione con Associazione Evelina de Magistris “GIORNATA IN RICORDO DI LILIANA PAOLETTI BUTI “Elena Gianini Belotti, una vita dalla parte delle bambine e delle donne” Interviene Maristella Lippolis .