Mostra su Modigliani, Salvetti e Lenzi replicano a Romiti: “Opportunismo politico”

(Redazione) Livorno, 8 gennaio 2020 – In merito all’attacco del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Andrea Romiti, sulla mostra su Modigliani del 2019, il sindaco Luca Salvetti e l’assessore alla Cultura Simone Lenzi, attraverso una nota diffusa dall’ufficio stampa del Comune, replicano: “Il giornalista Stefano Vidori del Tg3 regionale fa un servizio su una mostra dedicata a Modigliani attualmente in corso a Vienna e, su una polemica per un presunto falso dello stesso autore, ricorda che ad organizzarla è Marc Restellini che nel 2019 ha portato la mostra di Modigliani a Livorno e sulla quale ci sono stati accertamenti amministrativi della Corte dei Conti, già resi noti e discussi in Consiglio comunale. A questo punto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Andrea Romiti, autore all’epoca di un esposto, ritira fuori in maniera subdola la notizia, spacciandola come una qualche novità sulla faccenda. Siamo di fronte a un meschino opportunismo politico che vorrebbe farsi forza della distrazione dei cittadini livornesi che invece sono molto attenti e sanno distinguere la strumentalizzazione e la politica di bassa lega”.

Continua il comunicato stampa: “Romiti fa fatica a ritagliarsi uno spessore politico degno di rilevanza e quindi non trova di meglio che provare a screditare il lavoro dell’Amministrazione che, in mezzo a mille difficoltà, sta portando avanti in maniera seria il programma di rilancio della città.

È lo stesso Romiti che in estate, in maniera incomprensibile, si spendeva perché si sostenesse Aldo Spinelli e l’ambigua cordata di soci alla guida del Livorno Calcio invece di voltare pagina. Ed è lo stesso Romiti che auspicava che non recuperassimo l’Ippodromo Caprilli o che non si costruisse la scuola volano. Quel Romiti che dice no all’Ospedale nuovo puntando sul vecchio anche quando, come in questi giorni, i medici lo indicano come inadeguato, ancor di più in tempo di pandemia.

Insomma quel Romiti che voleva fare il sindaco per dar senso alla propria carriera politica, meno per il bene della città e dei livornesi”.

Secondo quanto affermano il sindaco Salvetti e l’assessore Lenzi attraverso la nota, infine, “quanto alla vicenda della Mostra di Modigliani le cose sono sin troppo semplici: 110.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vedere a Livorno opere di Modigliani autentiche senza ombra di dubbio. La mostra è stata acquistata da una società con sede a Dubai e all’erario dello Stato è stata corrisposta l’Iva dovuta con il sistema del reverse charge, come previsto dalla legge. Nessun paradiso fiscale, dunque”.