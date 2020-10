Non rispettano l’isolamento fiduciario per il Covid, denunciati padre e figlia a Coteto

Livorno, 24 ottobre 2020 – Un uomo di 62 anni e sua figlia di 19 anni sono stati denunciati nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 ottobre, perché sorpresi a camminare per strada nel rione di Coteto senza rispettare il protocollo di isolamento fiduciario a cui sono attualmente sottoposti e quindi incuranti della possibile trasmissione del Covid-19.

Al termine dell’intervento la coppia è stata invitata a tornare nella propria abitazione ed a rispettare la quarantena fiduciaria. I due, contestualmente, sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria dal personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Polizia di Stato.

