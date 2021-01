Polizia municipale, formazione del Sulpl per il concorso

(Anna Viola) Livorno, 11 gennaio 2021 – “Quale sindacato maggiormente rappresentativo nella polizia locale sia a livello nazionale che locale, non potremmo certamente esimerci dal soddisfare le centinaia di richieste che ci sono pervenute sia dai cittadini che dai colleghi e con le quali ci chiedono, visti gli eccellenti risultati ottenuti nelle precedenti edizioni, di poter iscrivere i loro figli o parenti ai nostri corsi online per la preparazione. Infatti, quale sindacato della polizia locale italiana, come Sulpl abbiamo già attivato e reso disponibili appositi corsi di formazione online altamente professionali ma che data l’enormità delle domande pervenute hanno visto registrare il tutto esaurito in meno di una settimana”.

Così inizia un comunicato stampa con cui la segreteria aziendale e provinciale del Sulpl di Livorno informa di aver attivato di corsi di preparazione al concorso per vigili della Polizia municipale, che si volgeranno online e sono ormai di prossima attivazione.

“Visti quindi i numerosi concorsi in arrivo in Toscana ed a Livorno in particolare, a grande richiesta, abbiamo già programmato e predisposto un altro corso online per la preparazione ad agente di Polizia locale per i prossimi concorsi che sci saranno già a Livorno e quelli già attivi o di prossima uscita in altre città toscane e per i quali sono già aperte le iscrizioni. A seguire ci sarà quello per la categoria D. Per tali corsi, al termine del percorso di preparazione, sono previste anche prove e simulazioni di esami e interrogazioni”.

Informazioni anche sui costi possono essere prese scrivendo a sulplnazionale@sulpl.it oppure inviando un messaggio whatsapp o telefonando al 320/4678205.