Polizia municipale, presto un concorso a Livorno ma il Sulp avverte: “Serve il pieno organico”

Livorno, 5 gennaio 2020 – L’amministrazione comunale di Livorno bandirà, presumibilmente già da febbraio 2021, un concorso per agenti e uno per ispettori nella Polizia municipale di Livorno.

Ad farlo sapere, attraverso una nota stampa, è il Sulp, sindacato unitario dei lavoratori di polizia locale che evidenzia che l’iter verrà avviato non appena saranno espletate le procedure di legge inerenti la mobilità e che il risultato è stato raggiunto a seguito della costante e perpetua azione sindacale esercitata dalla stessa sigla sindacale.

“Nonostante questo importante risultato ottenuto dalla nostra azione sindacale Sulp, quale sindacato maggiormente rappresentativo nella Polizia locale sia a livello nazionale che locale, non possiamo certamente ritenerci soddisfatti, essendo il fine il raggiungimento del pieno organico del Corpo di Polizia municipale, in quanto sedici assunzioni sono poche, avendo attualmente una carenza di oltre trenta unità senza considerare i recenti nonché prossimi pensionamenti e l’ulteriore impegno al contrasto alla pandemia al quale sono giornalmente e fortemente chiamati gli uomini e donne della Polizia municipale di Livorno”, si legge nella nota stampa. “Il Sulp, quale sindacato a tutela dell’importantissimo ruolo che hanno le polizie locali sia per il ruolo strategico e determinante in sicurezza e emergenze, senza farsi ostacolare dalla pandemia, ha organizzato appositi corsi di formazione online altamente professionali e che hanno già dato per le edizioni appena concluse un altissima percentuale di assunzioni di nuovi colleghi, per aspiranti agenti categoria C e che inizieranno già dall’11 gennaio”. Così conclude il comunicato: “Appena pronto, presumibilmente nel mese di febbraio, daremo anche l’informativa per quello di categoria D per Iipettori. A tali corsi seguiranno poi successive prove e simulazioni di esami e interrogazioni”.