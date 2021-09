Portiere e difensore, Pulidori e Franzoni sono giocatori del nuovo Livorno 1915

(Marco Frosini) Livorno, 7 settembre 2021 – Con una nota ufficiale sui propri canali, l’Us Livorno 1915 ha reso gli ingaggi di Guido Pulidori, portiere di 24 anni, e del giovane terzino Luca Franzoni, 19 anni.

Per Pulidori nato ad nato ad Empoli 23 marzo 1997, si tratta in realtà di un ritorno, dopo aver vestito la maglia del Livorno dal 2014 al 2018: per lui 13 presenze nella vittoriosa stagione 2017-18 che ha visto gli amaranto trionfare davanti a Siena e Pisa. Dopo le esperienze con Ligorna, Catania e Carrarese, per il portiere empolese si aprono nuovamente le porte della causa amaranto.

Luca Franzoni, nato a Massa il 18 novembre 2002 proviene dal settore giovanile dello Spezia; ha vestito per 41 volte la maglia degli aquilotti tra il 2018 ed il 2021, collezionando una rete ed otto ammonizioni. Terzino destro, all’occorrenza può adattarsi anche come difensore centrale.