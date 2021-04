Post alluvione, Giani e Salvetti inaugurano la deviazione tra fosso Forcone e rio Ardenza

Livorno, 20 aprile 2021 – E’ stata inaugurata oggi, martedì 20 aprile, la deviazione che permette al fosso Forcone e al rio Ardenza di avere ciascuno il proprio passaggio sotto la ferrovia che attraversa la zona Sud di Livorno. Contestualmente è stata riaperta la strada che porta in via Grotta delle Fate senza dover percorrere il bypass. All’evento, questa mattina, era presente il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, assieme al sindaco di Livorno, Luca Salvetti.

“Finalmente il fosso Forcone e il rio Ardenza hanno ciascuno il proprio passaggio sotto la ferrovia. Questo intervento da 10 milioni di euro, che ha visto la Regione impegnata con il proprio Genio civile, con Rete Ferroviaria Italiana e il Comune di Livorno, evita la confluenza dei due corsi d’acqua che era stata creata in passato con una correzione del flusso e che nel 2017 causò la tragica esondazione che tutti ricordiamo”, ha affermato il presidente Giani.

“Nei miei sette mesi di presidenza della Regione questa è la terza volta che vengo a vedere lo sviluppo degli interventi di regimazione idraulica in corso a Livorno, che stanno progredendo con rapidità ed efficacia”, ha aggiunto Giani. “Oltre alla separazione del fosso Forcone e del rio Ardenza che vediamo oggi, penso al fiume che passa davanti allo stadio d’Ardenza, che oggi è libero, ed a tutti gli altri interventi di disciplina delle acque completati tre mesi fa”.

Anche il sindaco Salvetti si è detto soddisfatto: “Oltre all’ottimo lavoro fatto dalla Regione, vorrei sottolineare la riapertura di via Grotta delle Fate. In un anno siamo riusciti a costruire un bypass che ha permesso ai commercianti di continuare a lavorare e ai residenti di potersi spostare tranquillamente”. E ancora: “Abbiamo saputo gestire una situazione di emergenza e al contempo siamo intervenuti per quanto riguarda i problemi idrogeologici della zona”.

Assieme a Giani ed a Salvetti erano presenti, ad Ardenza, l’assessore regionale all’Ambiente, Monia Monni, e il prefetto di Livorno, Paolo D’Attilio.