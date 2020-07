Presentata Livu, la webtv del Comune di Livorno dedicata ad eventi e cultura

Livorno, 8 luglio 2020 – Livorno ha una nuova webtv dedicata ad eventi ed iniziative culturali legate alla città. Si chiama Livù Livorno on demand ed è stata creata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Fondazione Goldoni e la Cooperativa Itinera per una più ampia divulgazione culturale, per offrire, attraverso il proprio palinsesto, una panoramica su ciò che la città offre sul tema della cultura declinata in tutti i suoi aspetti.

I contenuti e la mission di Livù (già visibile all’indirizzo Livu.it) sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Civico a cui hanno partecipato tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione del palinsesto, tra cui il Tavolo dei Teatri che vede la partecipazione delle seguenti compagnie: Pilar Ternera, Il Grattacielo, Vertigo, Mo-Wan, Compagnia degli Onesti, Teatro della Brigata, Compagnia Dimitri/Canessa, Ventriglia/ Garbuggino e Teatro Agricolo.

“Uno strumento utile di condivisione che ci permette di conoscere le iniziative culturali in città”, ha detto l’assessore alla Cultura, Simone Lenzi, in apertura di conferenza . “Un contenitore in grado di compattare gli appuntamenti e dare visibilità alla straordinaria creatività artistica di questa città che offre molto ma che spesso non riesce a mantenerne traccia”. E ha aggiunto: “L’idea di questa webtv è nata a seguito dell’emergenza Covid quando tutto il mondo attinente le mie deleghe è stato fortemente penalizzato, probabilmente più di ogni altro settore ed è per questo che è nata l’idea di fare sistema perché fare sistema e condividere le risorse è una delle chiavi possibili per salvare il comparto”.

La nuova webtv ha un palinsesto strutturato secondo le seguenti sezioni:

Eventi

Rientrano in questa sezione la documentazione e il presidio dei principali eventi organizzati a Livorno e/o registrazione di eventi nazionali. In particolare tutte le iniziative culturali realizzate nella città saranno oggetto di una puntata televisiva, anche in diretta streaming, con la possibilità di interagire e commentare.

Teatro e Spettacolo

Pillole. Incontro con le realtà locali di professionisti dello spettacolo. L’incontro consisterà nella messa in onda di uno spettacolo prodotto e dedicato a figure/personalità che hanno lasciato un segno nella cultura livornese. Oltre alla programmazione degli spettacoli registrati delle varie compagnie viene tracciato un profilo artistico di presentazione, un’intervista e una scheda informativa dedicata alla loro storia professionale e ai progetti in campo.

Arte contemporanea

Il grande rettile ed altre storie. Percorso a puntate sull’arte contemporanea a Livorno a partire dalla collezione stabile conservata nel Museo dei Bottini dell’Olio, sezione della Chiesa del Luogo Pio. Si tratta di una collezione improntata principalmente all’arte dal dopoguerra agli anni Settanta, che bene si adatta a rappresentare di fatto un compendio significativo di momenti importanti del percorso artistico contemporaneo, Il linguaggio del contemporaneo. A partire dal patrimonio artistico conservato si procederà con approfondimenti tematici, appuntamenti, interviste ad artisti , critici, collezionisti, ritratti di opere. Gli argomenti comprenderanno anche temi/storie/racconti e approfondimenti sulla cultura della città a partire anche dai luoghi più significativi di consumo culturale: biblioteche, gallerie, centri culturali, librerie, eccetera.

Urbanistica, la città

L’idea di città. La città dal dopoguerra ad oggi – Approfondimenti sull’urbanistica /architettura della città, a partire dal dopoguerra. Approfondimenti tematici, lezioni, incontri, ritratti di manufatti/architetti/urbanisti della città, eventi.

La programmazione è settimanale secondo questo schema

Lunedì ore 20,00. Idea di città: appunti, incontri, approfondimenti legati alle cultura della città, alle attività della biblioteca, letture, libri, architettura, urbanistica del dopoguerra; approfondimenti tematici, lezioni, incontri.

Martedì ore 20,00. Incontro con…. : Intervista lancio della compagnia/artista del giorno dopo.

Mercoledì ore 20,00. Corti: video brevi realizzati dalla compagnie di Livorno; terminati i video saranno presentati frammenti di spettacoli…

Giovedì ore 20,00. Incontro con …. Intervista lancio della compagnia/artista del giorno dopo.

Venerdì ore 20,00. Corti: video brevi realizzati dalla compagnie di Livorno.

Sabato ore 20,00. Il grande rettile ed altre storie: percorso a puntate sull’arte contemporanea a Livorno a partire dalla collezione stabile conservata nel Museo dei Bottini dell’Olio.

Domenica ore 19.00. Il cinema dell’innocenza: filmati che raccontano la città, le persone, le storie del recente passato, a cura di 8 e mezzo.