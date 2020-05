Primo maggio, il Pci di Livorno lo celebra con un videodibattito

Livorno, 30 aprile 2020 – Il primo maggio è la giornata dedicata alla Festa dei lavoratori. Viene celebrata ogni anno in molti Paesi del mondo per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, originariamente nate per la riduzione della giornata lavorativa.

Il Pci di Livorno a questo scopo organizza una conferenza alle ore 15,30 di domani, venerdì 1° maggio, sulla propria pagina Facebook con alcuni esponenti di grande spessore culturale e politico: Lucia Mango della segreteria nazionale del Pci e responsabile politiche del lavoro, Giorgio Langella della direzione nazionale del Pci e segretario regionale del Veneto, Mauro Scalabrini segretario delle funzioni locali della Cgil Funzione pubblica di Livorno. A coordinare il videodibattito sarà il giornalista Marco Ceccarini.