Quaranta fioriere saranno rimosse dai marciapiedi di via Garibaldi

(Mirko Branca) Livorno, 12 dicembre 2021 – Domani, lunedì 13 dicembre, le squadre di Segnala-Li toglieranno dai marciapiedi di via Garibaldi circa quaranta fioriere, le quali, a seguito di una valutazione fatta a seguito di alcune segnalazioni di cittadini, rappresentano una barriera architettonica e non un elemento di arredo e di decoro urbano.

La rimozione delle fioriere, che verrà effettuata solo se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, è tesa ad andare incontro al problema della mobilità limitata sui marciapiedi, sia in termini di dimensioni spaziali che di posizionamento spesso non adeguato.

Le fioriere saranno restaurate e utilizzate successivamente per arredare altre zone cittadine più idonee.

Segnala-Li è un progetto del Comune di Livorno sorto con il principale scopo di rispondere a quelle segnalazioni di cittadini che possono essere risolte con un pronto intervento a favore di decoro urbano, fognature, strade e verde.

