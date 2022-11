Ragazzo di sedici anni colto da malore in via Garibaldi, ricoverato in Rianimazione

(Redazione) Livorno, 19 novembre 2022 – Un ragazzo di 16 anni è stato colto da un improvviso malore, probabilmente di origine cardiaca, nella mattinata di oggi, sabato 19 novembre, mentre in via Garibaldi correva per raggiungere l’autobus che stava per fare sosta alla fermata.

Il ragazzo è stato visto fare lo scatto della rincorsa e poi accasciarsi a terra. Ad accorgersene sono stati due altri ragazzi che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza della Misericordia. I sanitari hanno effettuato le manovre salvavita e il ragazzo è stato poi trasportato all’ospedale di Livorno, nel reparto di Rianimazione, in condizioni ritenute serie.