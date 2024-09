Rapine in due supermercati a Livorno, arrestato un uomo

(Redazione) Livorno, 7 settembre 2024 – Serata movimentata per le forze dell’ordine a Livorno, dove un uomo armato di pistola ha messo a segno due rapine in rapida successione ai danni di due supermercati della catena Penny Market.

Il primo allarme è scattato intorno alle 20:15, quando una pattuglia della polizia è stata chiamata a intervenire presso il punto vendita di via Provinciale Pisana. All’arrivo delle volanti, tuttavia, il rapinatore era già riuscito a fuggire a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce. Ma la calma è durata poco. Pochi minuti più tardi, la polizia è stata nuovamente allertata, questa volta per una seconda rapina in corso al Penny Market di viale Petrarca. Sul posto, gli agenti sono riusciti a intercettare il sospetto mentre cercava di darsi alla fuga. Nel tentativo di scappare, il malvivente ha investito un agente, ferendolo, ma non è riuscito a evitare l’arresto. Il rapinatore, un uomo di 53 anni originario di Livorno, è stato fermato in flagrante per la rapina al supermercato di viale Petrarca e per resistenza a pubblico ufficiale. Durante i controlli successivi, è emerso che lo scooter utilizzato per le fughe era stato rubato: l’uomo è stato quindi denunciato anche per ricettazione, oltre che per le lesioni inflitte all’agente.L’arresto ha posto fine a una serata di terrore nei due supermercati cittadini, dove la prontezza delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori.