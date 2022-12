Realismo capitalista, presentata al Museo della Città la mostra su Bansky

(Donatella Nesti) Livorno, 16 dicembre 2022 – E’ stata presentata al Museo della Città di Livorno nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 dicembre, la mostra ‘Banksy Realismo Capitalista’, la mostra che porta in città fino al 19 marzo 2023 una selezione delle opere dell’artista inglese conosciute in tutto il mondo per la loro carica dirompente e per i loro messaggi trasversali, politici e sociali, capaci di interpretare con i tratti veloci e intuitivi della street art la realtà complessa dei nostri tempi. La presentazione della mostra è avvenuta alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessore alla cultura Simone Lenzi e dal curatore Pietro Folena. Il sindaco e l’assessore Lenzi hanno sottolineato l’importanza di questa mostra dedicata ai giovani che hanno particolarmente sofferto negli anni della pandemia e che sono in grado di comprendere il linguaggio provocatorio e paradossale del ’graffitaro sconosciuto’ di Bristol.

Prodotta e organizzata dal Comune di Livorno e MetaMorfosi Eventi, ‘Banksy Realismo Capitalista’ grazie alla ricca selezione di opere in mostra al Polo Culturale Bottini dell’Olio di Livorno, permetterà al pubblico di ammirare alcune tra le creazioni di Banksy più rappresentative degli ultimi decenni. Tra queste alcune vere e proprie icone dell’artista britannico: Girl with Balloon, da tutti conosciuta come “la bambina con il palloncino rosso”, forse la più amata tra tutte le opere di Banksy e Love is in the Air, il “Lanciatore di fiori” che incarna meglio di ogni discorso il muro che a Gerusalemme divide il muro del pianto dalla Spianata delle moschee, : un giovane che lancia un mazzo di fiori, simbolo di una rivoluzione antimilitarista che capovolge il senso comune della guerriglia urbana. La “ragazza con palloncino” è forse l’immagine più popolare di Banksy, votata nel 2017, in un sondaggio promosso da Samsung, come l’opera più amata dai britannici. Banksy dipinge per la prima volta Girl with Balloon, con la tecnica dello stencil, in forma non commissionata su un muro al lato di un ponte della zona di Southbank, Londra, nel 2002. L’artista firma l’opera su una cassetta elettrica, situata in basso a destra dell’opera, e accompagna l’immagine con un testo che recita: “C’è sempre una speranza”. LOVE RAT I topi sono tra i soggetti più rappresentati da Banksy che su di loro scrive: «Esistono senza permesso. Sono odiati, braccati e perseguitati. Vivono in una tranquilla disperazione tra la sporcizia. Eppure, sono capaci di mettere in ginocchio intere civiltà». Le scimmie varie volte usate da Banksy e rappresentate nel parlamento inglese e persino nel ritratto della regina Elisabetta. Dopo un lungo silenzio Banksy è riapparso per dare il suo sostegno all’Ucraina con un post su Istagram che ritrae una ginnasta che fa la spaccata su un cumulo di macerie seguita da altre sei opere a favore del popolo ucraino….’ c’è sempre una speranza’.